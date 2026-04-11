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Hàng loạt nhà chờ, điểm dừng xe buýt tại TPHCM bị chiếm dụng

Thông tin miễn phí xe buýt tại TPHCM nhận được sự ủng hộ, nhưng nhiều nhà chờ, trạm dừng bị lấn chiếm, gây khó cho người dân tiếp cận giao thông công cộng.
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