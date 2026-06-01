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Hải quân Pháp chặn bắt tàu chở dầu Tagor của Nga

Tổng thống Emmanuel Macron xác nhận Hải quân Pháp đã đổ bộ lên tàu một tàu chở dầu của Nga ở Đại Tây Dương.
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