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Hải cẩu “nhanh trí” nhảy lên du thuyền để trốn cá voi sát thủ

Những người có mặt trên một chiếc du thuyền đang di chuyển ngoài khơi vịnh Avacha (Nga) đã rất bất ngờ khi đón tiếp một "vị khách đặc biệt".
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