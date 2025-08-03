Video
video cùng chuyên mục

Hai cậu bé suýt gặp tai nạn khi đi sang đường

Tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình đã chủ động dừng lại để nhường khi thấy hai cậu bé  vẫy tay ra hiệu để sang đường.
