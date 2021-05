Hà Tĩnh: Thê thảm trạm y tế xã phục vụ cho gần 8000 dân ven thành phố Phục vụ cho hơn 1500 hộ dân, hơn 3000 sinh viên đang theo học tại trường Đại học Hà Tĩnh và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thế nhưng trạm y tế xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên hiện đã xuống cấp một cách trầm trọng. Thực trạng này khiến công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trạm y tế xã Cẩm Vịnh có hai dãy nhà chức năng thì hiện dãy nhà gồm có 3 phòng phục vụ sinh đẻ, hậu sản, khám phụ khoa được xây dựng cách đây gần 30 năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Tại dãy nhà này, phần móng bị lún, hầu hết tường nhà bị nứt nẻ, chân tường một số phòng bị lở vữa trát nham nhở, mái bị thấm dột dẫn đến hệ thống điện thắp sáng, phục vụ khám chữa bệnh bị rò rỉ. Tính mạng cán bộ y tế và người dân đến thăm khám tại đây bị đe dọa nghiêm trọng nên hơn một năm nay, quản lý trạm đã buộc phải cắt điện, dãy nhà này gần như bị đóng cửa, chỉ còn hoạt động trong nỗi lo sợ vào những lúc thời tiết thuận lợi. Dãy nhà còn lại cũng chẳng khá hơn. Dù được xây dựng muộn hơn căn nhà phía bên (năm 1994), nhưng theo thời gian, khí hậu khắc nghiệt trong đó có trận lũ lịch sử 2010 căn nhà dùng để thăm khám, cấp phát thuốc, điều trị bệnh cho người dân và phòng làm việc của cán bộ trạm cũng đã xuống cấp, tường nứt nẻ, mái thấm mốc meo. Phòng tiêm chủng mở rộng- nơi mà vào ngày tiêm chủng định kỳ hàng tháng có rất đông trẻ em đến tiêm chủng chật chội, thấm dột, trời mưa to nước chảy thẳng xuống phòng. Tình trạng xuống cấp nên những ngày thực hiện tiêm chủng định kỳ hàng tháng Trạm đã phải thực hiện tiêm chủng cho trẻ bên ngoài sân có mái che, hoặc khi triển khai khám sàng lọc thì phải để máy móc ở trên thềm. Trạm xuống cấp, thiếu thốn phòng ốc một số trang thiết bị, máy móc được các dự án y tế hỗ trợ như máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy in phim, máy đo đường huyết nằm đắp chiếu, chưa thể đưa vào phục vụ nhân dân. Một trong những vấn đề rất đáng lo ngại ở đây không thể không nhắc đến là hệ thống nước sạch phục vụ công tác khám chữa bệnh, sinh hoạt của cán bộ y tế và người dân đến thăm khám, điều trị. Không có nước sạch, trạm đã phải sử dụng nguồn nước giếng nhiễm phèn nặng. Do sử dụng lâu năm nên giiếng đã xuống cấp, ô nhiễm, nước gần như chỉ phục vụ cho việc vệ sinh. Do Cẩm Vịnh là một địa phương đặc thù, ngoài hơn 1500 hộ dân, địa phương này còn là nơi tập trung của hơn 3000 sinh viên của trường Đại học Hà Tĩnh, trong đó có sinh viên đến từ Lào, Thái Lan, Trung Quốc, nên việc Trạm y tế xã xuống cấp đã khiến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho hay, dù trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chính địa phương vẫn chưa thể tìm ra lời giải bài toán cho thực trạng này. Theo ông Chiến, do nguồn lực khó khăn nên để giải bài toán nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân chính quyền xã chỉ còn cách chờ sự hỗ trợ của nhà nước.