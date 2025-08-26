Video
Hà Tĩnh ngổn ngang sau bão, người dân bật khóc khi nhà bị tàn phá

Bão số 5 tạo nên một khung cảnh hoang tàn, hàng loạt mái nhà tốc mái, cây cối gãy đổ, người dân tất bật dọn dẹp trong nỗi bàng hoàng sau một đêm bão dữ.
