Hà Nội: Người dân chật vật trong ngày mưa rét đầu đông

(Dân trí) - Từ 3/11, mưa rét tiếp tục kéo dài khiến người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển đi làm, đi học. Nhiều tuyến phố của Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.
