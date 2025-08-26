Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội chìm trong biển nước sau mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng bão Kajiki và hoàn lưu, từ đêm qua đến chiều 26/8, Hà Nội mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, giao thông ách tắc, một số khu vực cây đổ.
