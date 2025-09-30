Video
video cùng chuyên mục

Hà Nội: Biển người và phương tiện "chôn chân" tại ngã tư La Thành-Giảng Võ

Chiều tối 30/9, ngã tư La Thành - Giảng Võ (Hà Nội) rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, biến khu vực này thành “biển người” và phương tiện bất động.