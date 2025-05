Trên đường về nhà, bác sĩ Phạm Tiến Mạnh vô tình nhìn thấy một cô gái bị ngã nằm ở lề đường trong tình trạng chân tay co quắp, sùi bọt mép do co giật sau chấn thương đầu nên vội vã xuống hỗ trợ.