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Góc nhìn pháp lý vụ đô vật tử vong ở hội làng

Trong vụ đô vật tử vong ở hội làng, luật sư cho rằng cần hết sức thận trọng, không nên đánh đồng giữa “võ thuật đối kháng” với hành vi “hành hung" thông thường.
Đọc thêm : Tránh đánh đồng giữa võ thuật đối kháng với hành hung, đánh người