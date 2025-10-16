Video
Giữ hồn múa rối dây giữa lòng TPHCM

Giữa nhịp sống hiện đại, lớp học múa rối dây của nghệ sĩ Trần Được vẫn “giữ lửa” cho nghệ thuật dân gian giữa lòng TPHCM.
