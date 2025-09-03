Video
video cùng chuyên mục

Giọng thuyết minh ngọt ngào, truyền cảm của Thượng úy Ngọc Hân

Thượng úy Ngọc Hân - người đảm nhiệm thuyết minh giọng đọc nữ miền Nam tại đại lễ A80 - dành được sự quan tâm, yêu mến của công chúng.
