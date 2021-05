Giọng hát của La Chí Tường

La Chí Tường là nam ca sĩ, diễn viên thần tượng của Đài Loan. Trong âm nhạc, anh được đánh giá là vua vũ đạo xứ Đài. Ngoài thành công ở ca nhạc, La Chí Tường từng tham gia các phim như "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài", "Two and Half Detectives - There are Ghosts in the School's Backyard", "Expect A Miracle", "Mỹ nhân ngư". Vẻ ngoài điển trai, tích cách vui vẻ, phóng khoáng nên La Chí Tường còn là gương mặt quen thuộc trong các gameshow của Đài Loan.