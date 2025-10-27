Video
Giới trẻ TPHCM “săn” ký ức trong tiệm sách cũ

Không chỉ là nơi mua bán, những tiệm sách cũ trở thành điểm hẹn của các bạn trẻ yêu hoài niệm, tìm chút bình yên giữa nhịp sống hiện đại của thành phố.
