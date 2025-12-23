Video
Giới trẻ TPHCM rộn ràng áo dài, ghi hình Tết sớm

Cuối tháng 12, nhiều tuyến phố và địa điểm mang tính biểu tượng tại TPHCM trở nên nhộn nhịp khi giới trẻ diện áo dài, Việt phục đến chụp ảnh, lưu giữ không khí Tết đến sớm.
