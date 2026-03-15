Ngày 15/3 tại TPHCM, nhiều bạn trẻ lần đầu bỏ phiếu có mặt tại điểm bầu cử. Họ mang theo nhiều cảm xúc: hồi hộp, chờ đợi cả tuần và bất ngờ trước không khí rộn ràng.