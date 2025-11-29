Video
video cùng chuyên mục

Giới trẻ TPHCM đổ xô đi săn sale trong ngày Black Friday

Tối 28/11, hàng trăm người đổ về Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn, TPHCM) săn khuyến mãi Black Friday. Các cửa hàng kín khách, nhiều quầy phải xếp hàng dài chờ mua.
Đọc thêm : Giới trẻ TPHCM đổ xô đi săn sale trong ngày Black Friday