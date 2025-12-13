Video
Giới trẻ thích thú check-in “tuyết rơi” giữa TPHCM

Hiệu ứng "tuyết rơi" giữa TPHCM đang thu hút đông giới trẻ và người dân đến tham quan, chụp ảnh tại một không gian Giáng sinh mô phỏng lâu đài châu Âu.
