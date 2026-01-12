Video
video cùng chuyên mục

Giới trẻ “lên đồ” đến chợ Bến Thành check-in Tết sớm

Những ngày này, khu vực trước chợ Bến Thành (TPHCM) nhộn nhịp khi nhiều bạn trẻ diện áo dài, trang phục rực rỡ chụp ảnh đón Tết sớm.
