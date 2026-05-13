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Giới trẻ Hà Nội mặc gì đi concert mùa hè này?

(Dân trí) - Trang phục sắc đỏ, tóc tết, khăn vuông và lớp trang điểm đính đá... đang được giới trẻ Hà Nội ưa chuộng khi tham gia các concert (hòa nhạc) mùa hè này.
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