Giới thiệu kính thực tế ảo mở rộng Galaxy XR mới ra mắt của Samsung

Samsung vừa cho ra mắt chiếc kính thực tế ảo mở rộng Galaxy XR, được xem là sản phẩm để cạnh tranh với Vision Pro của Apple.
