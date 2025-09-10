Video
Giới thiệu iPhone Air với thiết kế siêu mỏng

iPhone Air là chiếc iPhone được giới công nghệ trông đợi nhất tại sự kiện đặc biệt của Apple.
