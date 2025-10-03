Video
Giới thiệu bộ phim "Avatar 3"

“Avatar 3: Fire and Ash” được đầu tư với kinh phí 250 triệu USD và dự kiến ra rạp vào tháng 12 tới.
