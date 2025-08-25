Video
video cùng chuyên mục

Gió to khiến cửa kính tại một khách sạn vỡ vụn

Gió to khiến cửa kính tại một khách sạn lớn ở phường Thành Vinh (Nghệ An) vỡ vụn.
Đọc thêm : Bão Kajiki quần thảo: Khách sạn vỡ tung cửa kính, ô tô chết đứng giữa đường