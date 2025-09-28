Video
Gió rít từng hồi dài, sóng cao tại Hà Tĩnh trước giờ bão số 10 đổ bộ

Trước giờ bão số 10 đổ bộ, vùng biển Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) ghi nhận sóng cao liên tục cuộn vào bờ, gió rít từng hồi dài.