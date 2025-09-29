Video
video cùng chuyên mục

Gió đang giật mạnh vùng đất liền ven biển Thanh Hóa

Sáng 29/9, khu vực biển xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa có gió giật mạnh, mưa lớn. Ngoài biển, từng cột sóng cao liên tục vỗ vào bờ., biển động dữ dội.