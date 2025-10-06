Video
video cùng chuyên mục

Giám đốc Công an Đồng Nai kể hơn 500 chiến sĩ phá án suốt 56 giờ

Công an tỉnh Đồng Nai huy động 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, làm việc liên tục suốt 56 giờ để điều tra, truy bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng.
Đọc thêm : Đôi giày dính đất đỏ vạch trần Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người ở Đồng Nai