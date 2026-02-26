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Gen Z chen chúc xếp hàng, đội mưa để sở hữu bạc, vàng ngày Thần Tài

Thị trường vàng bạc, kim loại quý dịp vía Thần Tài năm nay diễn biến với nhiều động thái khá khác biệt. Nhiều bạn trẻ đội mưa, xếp hàng từ sớm chờ mua bạc.
Đọc thêm : Gen Z chen chúc xếp hàng, đội mưa để sở hữu bạc, vàng ngày Thần Tài