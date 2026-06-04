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Gần 7.500 sĩ tử tranh suất vào chuyên Sư phạm

Sáng 4/6, hàng nghìn thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những trường chuyên có sức cạnh tranh cao nhất cả nước.
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