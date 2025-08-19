Video
video cùng chuyên mục

Gà lôi trắng lộ diện tại Vườn quốc gia Vũ Quang

Thông qua hệ thống điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học, Vườn quốc gia Vũ Quang vừa ghi nhận những khoảnh khắc về loài gà lôi trắng.
Đọc thêm : Gà lôi trắng lộ diện qua bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Vũ Quang