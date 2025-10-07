Video
Đường Xuân Thuỷ sóng đánh dập dồn

Đến trưa 7/10, khu vực đường Xuân Thuỷ vẫn ngập sâu, mỗi khi có ô tô đi qua tạo thành sóng như mặt sông.