Video
video cùng chuyên mục

Đường Võ Chí Công ngập sâu, ùn ứ phương tiện qua cầu Nhật Tân

Mưa lớn khiến đường Võ Chí Công, đoạn qua trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ (Hà Nội) ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông qua lại cầu Nhật Tân.
Đọc thêm : Đường Võ Chí Công ngập sâu, ùn ứ phương tiện qua cầu Nhật Tân