Video
video cùng chuyên mục

Đường sách TPHCM tấp nập, giới trẻ tìm tri thức đầu năm

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TPHCM thu hút đông người dân mua sách, xin chữ đầu năm, kỳ vọng duy trì văn hóa đọc và khởi đầu năm mới bằng tri thức.
Đọc thêm : Đường sách TPHCM tấp nập, giới trẻ tìm tri thức đầu năm