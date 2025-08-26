Video
Đường phố Nghệ An tan hoang sau bão Kajiki đổ bộ

Sau hơn 3 tiếng gió lớn và mưa xối xả, nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngổn ngang biển quảng cáo, cây xanh gãy đổ khi bão Kajiki đi qua.
