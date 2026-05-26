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Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong đợt nắng nóng kỷ lục

Giữa nắng nóng gay gắt, nhiều công nhân phải tưới nước hạ nhiệt công trường, trong khi người đi đường che kín toàn thân để chống chọi hơi nóng hầm hập giữa trưa Hà Nội.
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