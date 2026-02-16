Tối 15/2 (28 Tết), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 mở cửa đón khách với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, tiếp tục là điểm hẹn xuân quen thuộc của người dân TPHCM.