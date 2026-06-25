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Du khách thích thú bay dù lượn trên đỉnh Langbiang Đà Lạt

Ở độ cao gần 2.000m, du khách được ngắm nhìn rừng thông bạt ngàn, bao quát cảnh quan hồ Đan Kia Suối Vàng và cảm nhận không khí mát lạnh của Đà Lạt.
Đọc thêm : Du khách thích thú trải nghiệm bay dù lượn trên đỉnh Langbiang Đà Lạt