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"Dù đã rời đi nhưng chúng tôi quyết định quay trở lại Hà Nội để đón Tết"

Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu trải nghiệm đón Tết cổ truyền Việt Nam.