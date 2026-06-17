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Dự án nhà phố liền kề bị phát hiện thi công lấn suối ở TPHCM

Nhà thầu thi công dự án Khu nhà ở Hoàng Nam Uyên Hưng 2, phường Tân Uyên (TPHCM) thi công lấn suối 1m và bị người dân phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng.
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