Video
video cùng chuyên mục

Đợt tấn công thứ 74 của Iran trong chiến dịch trả đũa Mỹ và Israel

Iran tiếp tục tiến hành đợt tấn công thứ 74 trong chiến dịch đáp trả Mỹ và Israel.
Đọc thêm : Kho vũ khí Mỹ, Israel, Iran còn lại bao nhiêu sau 1 tháng xung đột dữ dội?