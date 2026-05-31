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Đòn không kích ồ ạt của của Mỹ và Israel vào Iran không được như kỳ vọng

Việc Iran mở lại các địa điểm phóng tên lửa ngầm cho thấy những hạn chế trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel.
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