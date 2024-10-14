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Đội tuyển Việt Nam đón tin buồn khi bị Thái Lan ngày càng bỏ xa

Đội tuyển Việt Nam ngày càng bị Thái Lan bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Indonesia vẫn đang âm thầm thu hẹp khoảng cách.
Đọc thêm : Đội tuyển Việt Nam đón tin buồn khi bị Thái Lan ngày càng bỏ xa