Video
video cùng chuyên mục

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tích cực tập luyện với mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.