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Đội tuyển Argentina gửi lời chúc đặc biệt mừng sinh nhật Messi

(Dân trí) - Nhân sinh nhật lần thứ 39 của Lionel Messi, đội tuyển Argentina đăng video tri ân trên mạng xã hội X, gửi lời chúc đầy xúc động tới người đội trưởng.
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