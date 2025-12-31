Video
Đội quân nhạc dưới chân cầu Ba Son

Tại toà nhà Marina dưới chân cầu Ba Son (TPHCM), đội quân nhạc Bộ Tư lệnh thành phố tập luyện cho các tiết mục biểu diễn chào đón năm mới.