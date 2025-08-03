Video
Đoàn xe đạp thản nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ

Dù đèn giao thông đang đỏ, nhóm người đi xe đạp vẫn thản nhiên nối đuôi nhau để vượt.
