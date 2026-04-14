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Đoàn Văn Hậu nhận án treo giò ở V-League

Đoàn Văn Hậu vắng mặt ở vòng đấu tiếp theo tại V-League 2025-2026 bởi tấm thẻ vàng tai hại trong trận hòa 1-1 PVF-CAND tối 12/4.
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