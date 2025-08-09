Video
Đoàn kết là sức mạnh vô địch

Nhìn lại cuộc cách mạng Tháng Tám lịch sử của dân tộc sau 80 năm, có thể thấy cốt lõi thành công của cách mạng chính là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
