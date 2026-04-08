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Đỗ Duy Mạnh lên tiếng tìm lại đồng hồ bạc tỷ bị thất lạc sau trận Malaysia

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh mới đây đã lên tiếng trên trang cá nhân về việc bị mất một chiếc đồng hồ hàng hiệu, món đồ được cho là có giá trị không nhỏ.
Đọc thêm : Đỗ Duy Mạnh lên tiếng tìm lại đồng hồ bạc tỷ bị thất lạc sau trận Malaysia